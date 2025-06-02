Yetkisiz Kıyma Çekenlere 63 Bin Lira Ceza

KURBAN BAYRAMI’NA SAYILI GÜNLER KALDI

Kurban Bayramı yaklaşırken, bu süreçte hijyen riskleri de ön plana çıkıyor. Binlerce kişinin kurban kesiminde bulunmasını fırsat bilen bazı işletmeler ve bireyler, yetkisiz bir şekilde ve hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çekimi yapıyor. Bayram dönemlerinde sıkça karşılaşılan bu durumun ağır bir cezası mevcut.

HİJYENİK OLMAYAN KOŞULLARDA KIVRIM YAPMAK TEHLİKELİ

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı sırasında hayvanlardan hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, halkın sağlığıyla tehlikeye oynadığını ifade ediyor. Mahallelerde, seyyar ya da sabit olarak görev yapmayan kişiler tarafından hijyen kurallarına uyulmadan yapılan kıyma çekimi, uygun değil. Manavoğlu, temizlik kurallarının göz ardı edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını vurguluyor. Kurban etini uygun fiyatla kıymaya dönüştürmek isteyenlerin, aylarca bekletilmiş, dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle yapılan kaçak et işlemlerino tercih etmemesi gerektiğini de ekliyor.

Kurban etlerinin parça haline getirilmesi, saklanması ve kıyma çekiminin hijyenik ortamlarda yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Manavoğlu, bu sürecin kasap dükkanlarında gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Daha önce ‘merdiven altı’ olarak tanımlanan yerlerde, farklı mesleklerden kişiler tarafından kıyma çekimi işlemi yapılmasının sıkça görüldüğünü anlatarak, “İzinsiz ve yetkisiz olarak kıyma çekimi yapılması durumunda, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığında ise 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor” diyor. Cezaların, şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ve belediye ekipleri tarafından kesildiği bildiriliyor.