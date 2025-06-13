Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

YEZDAN KAYACAN’IN ANI Ölümü Üzüntü Yarattı

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik ölümü, hem yakınlarını hem de hayranlarını derin bir üzüntü içine soktu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın vefatı üzerine bir açıklamada bulundu. “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.” şeklinde bir mesaj verildi.

HAZAL KAYA’DAN DUYGUSAL VEDA

Hazal Kaya, Kayacan’a olan hayranlığını ifade ederek, “Bana sen sahip çıkmıştın” sözleriyle duygusal bir veda etti.