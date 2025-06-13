Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

YEZDAN KAYACAN’IN ANİ ÖLÜMÜ

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik bir şekilde vefatı, dostları ve özellikle yakınları arasında derin bir üzüntü oluşturdu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

SENDİKADAN YAS AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın kaybı ile ilgili şu ifadeleri paylaştı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

VEDA MESAJI

Hazal Kaya, Kayacan’a duygusal bir veda mesajı yolladı: “Bana sen sahip çıkmıştın.”