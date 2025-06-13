Magazin

Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

yezdan-kayacan-hayatini-kaybetti

YEZDAN KAYACAN’IN ANİ ÖLÜMÜ

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik bir şekilde vefatı, dostları ve özellikle yakınları arasında derin bir üzüntü oluşturdu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

SENDİKADAN YAS AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın kaybı ile ilgili şu ifadeleri paylaştı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

VEDA MESAJI

Hazal Kaya, Kayacan’a duygusal bir veda mesajı yolladı: “Bana sen sahip çıkmıştın.”

ÖNEMLİ

Gündem

Netanyahu, Trump Ve Putin’le Görüşecek

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD, Rusya ve İngiltere liderleriyle İran'a yönelik saldırıları ele almak üzere telefon görüşmeleri yapacak.
Gündem

Aydın’da Sıcaklık 39 Derece, Gölgede Beklediler

Aydın'da sıcaklık 39 dereceye ulaştı. Öğle saatlerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, parklara ve gölgelik alanlara kaçıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.