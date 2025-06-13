Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

YAZARIN ANİ ÖLÜMÜNDEN DOLAYI BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Olay ile ilgili soruşturma hala devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Yezdan Kayacan’ın vefatı üzerine Oyuncular Sendikası açıklama yaptı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

HAZAL KAYA’DAN VEDA

Hazal Kaya, Kayacan’a duygusal bir veda iletti: “Bana sen sahip çıkmıştın.”