yezdan-kayacan-vefat-etti

YEZDAN KAYACAN’IN ANI ÖLÜMÜ

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik şekilde vefatı, yakın çevresinde ve onu sevenlerde derin bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve detaylar netleştirilmeye çalışılıyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Kayacan’ın kaybına dair Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

HAZAL KAYA’DAN DUA

Hazal Kaya, Yezdan Kayacan’a veda ederken, “Bana sen sahip çıkmıştın” sözleriyle duygularını dile getirdi. Bu sözleri, yakınlıklarının bir göstergesi olarak kaydedildi.