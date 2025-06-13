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Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başımız Sağ Olsun

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YEZDAN KAYACAN’IN ANİ ÖLÜMÜ

Yezdan Kayacan’ın ani vefatı, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın kaybıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

HAZAL KAYA’DAN DUYGU DOLU VEDA

Hazal Kaya, Yezdan Kayacan’a duyduğu derin hissi paylaşarak ona veda etti: “Bana sen sahip çıkmıştın.”

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