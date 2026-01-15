YHT Bilet Fiyatlarına Yüzde 19 Zam Geldi

Yeni tarifeye göre Ankara–İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseltildi. Eskişehir–Sivas hattında ise en yüksek ücret 1.500 TL olarak belirlendi. Bu güzergahta yolcular artık 1.500 TL ödemek zorunda kalacak.

YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Diğer hatlar için yeni fiyatlar Ulaştırma Bakanlığı’nın duyurusuna göre şu şekilde sıralandı: Eskişehir–Sakarya: 565 TL, Eskişehir–Ankara: 480 TL, Eskişehir–İstanbul: 600 TL, Eskişehir–Konya: 665 TL olarak belirlendi.

ORTALAMA ZAM ORANI

Bakanlık, yapılan düzenlemenin ortalama %19,23 oranında bir artışa yol açtığını bildirdi.

