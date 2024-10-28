“Yiğit’in İstiklal Marşı Duyarlılığı Takdir Edildi”

İSTİKLAL MARŞINA SAYGI GÖSTEREN YİĞİT’E ÜST DÜZEY ZİYARET

Bingöl’de, yürüyüşe çıkan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, İstiklal Marşının okunduğunu duyduğunda hemen durarak hazır ola geçti. Bu durumu fark eden İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen’i hem evinde hem de okulunda ziyaret ederek kendisine hediyeler takdim etti. Okul yolunda yemeğini alıp çıkan Yiğit Eymen Kera, bir okuldan yükselen İstiklal Marşı sesiyle anında hazır duruma geçti. Çevresindeki insanların yürümeye devam etmesine rağmen Yiğit Eymen, marşı dinleyip bekledi. O anları kaydeden polis ekipleri, bu özel anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN DUYGUSAL ZİYARETİ

Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, bu duruma kayıtsız kalmadı ve Yiğit Eymen’i evinde ziyaret etmek için ekipleriyle birlikte hareket etti. Orhan, Yiğit Eymen’i ve ailesini tebrik ederek, hediyelerle moral verdi. Yiğit Eymen, şehit torunu olması nedeniyle bu anları anlatırken duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Ardından, Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu’na giden Orhan, Yiğit Eymen’e Türk bayrağı hediye etti. Duygusal bir şekilde bu anı anlatan Yiğit Eymen, “O gün yemeğimi almıştım, okula gidiyordum. İstiklal Marşı okunduğunda ben de hazır halde bekledim. İçimden İstiklal Marşını okuyarak bekledim” şeklinde konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen’in davranışına duyduğu hayranlığı dile getirerek, “Bizim de onun gibi gözlerimiz dolu dolu oldu. Onu görünce duygulanmamak elde değil. Millî ve manevi değerlerin bu kadar farkında, özümsemiş ve hemen buna karşı bir davranış geliştirmiş kardeşimizi görünce göğsümüz kabardı. Kendisine sarılmak ve ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinç ve terbiye ile yetiştirilen evladımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerdendir. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri bu şekilde devam etsin” ifadelerini kullandı.

ANNE HASRET KERA’DAN TEŞEKKÜR

İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan’a teşekkür eden anne Hasret Kera ise, “Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Bu tür şeyler bizim için önemlidir. Kendisi şehit torunu. Benim babam sivil şehit. Öğretmen zannederek yolda şehit düşmüş” şeklinde duygularını paylaştı.