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Yiğit Poyraz Survivor’da, Yasmin Erbil’den Mesaj

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DUYGUSAL MESAJ

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, yedeklerden Survivor 2025’e katılınca sevgilisi Yasmin Erbil’den duygusal bir mesaj aldı. Yasmin Erbil, Poyraz’ın fragmandaki görüntüsünü sosyal medyadan “İşte geldi aşkım” notuyla paylaştı.

SÜRPRİZ AÇIKLAMALAR

Survivor All Star 2025’te acil durum konseyi toplandı ve sunucu, yapımcı Acun Ilıcalı, yaptığı sürpriz açıklamalarla yarışmacıları adeta şoke etti. Ilıcalı, Survivor’a yedeklerden gelen isimleri tek tek sayarken Gönüllüler ve All Star takımının tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu.

YAŞAMDIR SÜRPRİZ İSİMLER

Survivor All Star 2025’te yedeklerden gelen yarışmacılar arasında 30 yaşındaki Yiğit Poyraz’ın da olduğu öğrenildi. Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılımını sosyal medya hesabında paylaşarak, Poyraz’ın anlarını takipçileriyle paylaştı.

ENERJİLERİYLE DESTEK

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz’ın fotoğraflarını Instagram’da ”İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığımın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla” notuyla paylaştı.

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