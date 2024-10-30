Yıl Sonu Turizm Beklentileri Açıklandı

TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRİ ARTIYOR

Türkiye’nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 59,6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 52,7 milyona çıkması bekleniyor. Bu veriler, turizm sektörünün ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olduğunu bir kez daha gösteriyor.

ZİYARETÇİ SAYISINDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Turizmin gelişimi, Türkiye’nin uluslararası arenada da dikkat çekmesini sağlıyor. Her yıl artan yabancı ziyaretçi sayısı, sunduğu doğal güzellikler ve tarihi yerlerle Türkiye’yi cazip bir destinasyon haline getiriyor. Türkiye’nin bu yılki turizm performansı, gelecek yıllar için ümit verici bir tablo ortaya koyuyor.