More
Ekonomi

Yıl Sonu Turizm Beklentileri Açıklandı

yil-sonu-turizm-beklentileri-aciklandi

TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRİ ARTIYOR

Türkiye’nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 59,6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 52,7 milyona çıkması bekleniyor. Bu veriler, turizm sektörünün ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olduğunu bir kez daha gösteriyor.

ZİYARETÇİ SAYISINDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Turizmin gelişimi, Türkiye’nin uluslararası arenada da dikkat çekmesini sağlıyor. Her yıl artan yabancı ziyaretçi sayısı, sunduğu doğal güzellikler ve tarihi yerlerle Türkiye’yi cazip bir destinasyon haline getiriyor. Türkiye’nin bu yılki turizm performansı, gelecek yıllar için ümit verici bir tablo ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Manşet

“Trendyol Süper Lig’de Hakem Tartışmaları Devam Ediyor”

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı. Hakem yönetimi, spor kamuoyunun dikkatini çekti. Yazar Murat Fevzi Tanırlı, hakemlerle ilgili gelişmeleri ele aldı.
Ekonomi

Kasım Ayı Doğalgaz Tarifesi Açıklandı

Kasım ayında doğalgaz tarifelerinde bir değişiklik yaşanmadı; konut tüketicileri için 1.000 metreküp gazın fiyatı 5.631 lira olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.