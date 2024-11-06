Yıldırım Demirören Türkiye Golf Federasyonu’na Yeniden Seçildi

YILDIRIM DEMİRÖREN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Türkiye Golf Federasyonu’nun 6’ncı Olağan ve 9’uncu Mali Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Yıldırım Demirören tek aday olarak yer aldı. 125 delegenin oyunu alan Demirören, 4 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurulda 2021-2024 yılları için Yönetim ve Denetleme Kurulu ile mali raporlar da onaylandı. Demirören’in yönetiminde, “Nihat Özdemir, İsmail Hasan Akçaylıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmed Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek ve Güray Yazıcı” isimleri yer aldı.

Yönetimde Gelişmeler

Kurul öncesinde delegelere seslenen Demirören, son 3 yıl boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. “Bütün borçları kapatmış şekilde geldik. Öncelikle sponsorlarımıza, bakanlığımıza teşekkür ediyorum,” dedi. Bu dönemde en büyük sorunun yurt dışındaki turnuvalardan kaynaklanan borç olduğunu ifade eden Demirören, yönetim kurulu üyelerinin yardımlarıyla bu sorunun üstesinden geldiklerini aktardı. Ayrıca, destek veren sponsorları da unutmadan teşekkür etti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Turnuvalar

Golf sporunun gelişiminde uluslararası ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Demirören, “European Tour ile yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Yakın zamanda ülkemizde bir European Tour turnuvası yapmayı planladık,” dedi. Bunlar, hem golf sporunun tanıtımı hem de turizm açısından büyük önem taşıyor. Demirören, iletişim alanında da büyük adımlar attıklarını, internet sitelerinin yenilendiğini ve genç sporculara daha fazla önem verildiğini ifade etti.

Gençler ve Sponsorluk Önemli

Demirören, golf sporunun Türkiye’de farklı yerlere taşınması hedefinde sponsorlukların önemli rol oynadığını belirtti. “Bu spor Türkiye’de pek bilinmez ama insanın sakinleşmesi için çok güzel bir spor. Özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum,” dedi. Ayrıca, bedensel engelli golfün federasyona katılmasının kendileri için önemli bir değer kazandırdığını dile getirdi.

Nihat Özdemir’in Destek Sözü

Yıldırım Demirören’in yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özdemir, “Yıldırım başkanla beraber çalışmaktan mutluluk duyacağımıza inanıyorum,” diye belirtti. Özdemir, golfü çok sevdiğini ve bu spor için katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. ‘En yakın maç ne zaman?’ sorusuna Özdemir, “Ebedi dostluk, ezeli bir rekabet var aramızda,” yanıtını verirken, Demirören ise, “Nihat ağabey beni hep yeniyor. Henüz onu yenemedim,” dedi.