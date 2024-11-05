“Yıldız Holding Basketbol Takımı Şampiyon Oldu”

POTANIN YILDIZLARI’NDAN TARİHİ BAŞARI

Bu sene 10. kuruluş yılını kutlayan Yıldız Holding Basketbol Takımı, CBL İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonu unvanıyla, 24-28 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nda şampiyon oldu. 12 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Ankara temsilcisi TUSAŞ ile karşılaşan Potanın Yıldızları, bu maçı kazanarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Turnuvayı grup maçları dâhil, namağlup tamamlayan takım, bireysel başarılarla da dikkat çekti. Final maçının en değerli oyuncusu Yasin Canberk Uzunkaya olurken, Sinan Mete Taygan turnuvanın Sayı Kralı, Abdurrahman Aksu ise hem Asist Kralı hem de En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Baş antrenör Serkan Aslıyüce, turnuvanın En İyi Antrenörü olarak da öne çıktı.

Baş antrenör Serkan Aslıyüce, takımın sürdürülebilir başarısının ardındaki azmi vurgulayarak Avrupa Şampiyonluğu ile ilgili şunları söyledi: “2024 yılı takımımız için adeta rüya gibi geçti. CBL İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonluklarından sonra Avrupa şampiyonu olarak alınabilecek bütün kupaların sahibi olduk. 10 yıl önce bu takımı kurarken hayalini kurduğumuz uluslararası bir turnuvada şampiyonluk hedefine ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı ile ilgili sayfalar dolusu şeyler yazılabilir ancak tek kelime ile bunu özetle derseniz o kelime benim için ‘Adanmışlık’ olurdu. Bundan sonraki amacımız en yükseğe koyduğumuz bu çıtayı hiç düşürmeden bayrağı yeni nesillere devretmek ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır.”

TAKIM RUHUNUN ÖNEMİ VURGULANDI

Takım kaptanı ve E-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, sezonun başarısı ve üçlü şampiyonluk için şu sözleri dile getirdi: “Kuruluşumuzdan beri geçen 10 yılın ardından hayalini kurduğumuz yerde olduğumuzu görmek gerçekten çok mutluluk verici. Bu başarı sadece parkede mücadele etmekle değil, saha dışında da tam bir takım olma ve ‘takımdaşlık’ ile elde edilmiş bir başarı. Bu şampiyonluğun Cumhuriyetimizin 101. yıldönümüne denk gelmesi de bizi ayrıca mutlu etti. Belgrad’da şanlı bayrağımızı dalgalandırarak kupamızı T.C. Belgrad Büyükelçimiz Sn. Hami Aksoy’un elinden aldık ve şampiyonluğumuzu kutladık. Kutlu olsun.”

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Potanın Yıldızları’nın 10. yılındaki üçüncü şampiyonlukları için Yıldız Holding çalışanları adına duydukları mutluluğu ifade ederek şunları söyledi: “Potanın Yıldızları, istikrarlı ve yüksek performanslarıyla bu yıl art arda kazandıkları şampiyonluklarının yanı sıra sahip oldukları takım ruhu açısından da öne çıkıyor. Yıldız Holding’in farklı şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya geldiği basketbol takımımızın başarılı performanslarının arkasındaki kararlılık, Holding kurumsal değerlerini de temsil ediyor. Özellikle final maçındaki kıyasıya rekabet ve dayanışmanın birlikteliği bizler için ilham ve gurur kaynağı olan Potanın Yıldızları’nı kutluyorum.”