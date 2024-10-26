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“Yılın En İyileri Ödül Töreni Gerçekleşti”

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İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN GECEDEN DETAYLAR

Magazinci.com internet sitesi tarafından gerçekleştirilen “24. Yılın En İyileri” ödül töreni, imtiyaz sahibi Nurettin Soydan’ın ev sahipliğinde, iş insanları Fehmi Okuyucu ve Vahit Yıldırım’ın destekleriyle, Hilton Maslak sponsorluğunda önceki akşam Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. 24. yılını kutlayan magazinci.com’un organizasyonuna katılan çok sayıda ünlü isim, etkinliğe renk kattı.

TERÖRÜN GÖLGESİNDE GEÇEN GECENİN DUYGUSU

Ankara’da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için duyulan üzüntü, ödül töreninin atmosferinde de hissedildi. Etkinlikte sahne alan ünlü isimler, teröre karşı güçlü bir duruş sergileyerek “Türkiye Cumhuriyeti asla yıkılmaz” mesajını ilettiler. Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Duygu Canbaş’ın üstlendiği gecede, müzik, sinema, tiyatro, televizyon ve iş dünyasında öne çıkan isimlere ödüller verildi.

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