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Yıllar Sonra Yeniden Bir Araya Geldiler

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YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

‘İnadı Bırak’ ve ‘Ah Memedim’ parçalarıyla müzik dünyasında önemli izler bırakan Zeynep Türkeş, 90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Tayfun Duygulu ile buluştu. Geçmişteki başarılarıyla hafızalarda kalan bu iki sanatçı, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelerek Ankara’da yapılacak etkinlikte sahne alacak.

UÇAK YOLCULUĞUNDA HENDEK KÖPRÜSÜ

İkili, organizasyona giderken uçak içindeki anlarını takipçileri ile paylaştı. Seyahat esnasında çekilen videoda, türkülerin tadını çıkararak nostaljik anılarla dolu bir sohbet gerçekleştirdiler. Bu buluşma, hayranları açısından hoş bir sürpriz oldu.

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İstanbul, Kocaeli ve Antalya’ya İtfaiye ve Zabıta Alımı

Zabıta ve İtfaiye memuru alımları için İŞKUR üzerinden yeni ilanlar duyuruldu. Başvurular, üç ildeki ilanlarla mümkün. Ayrıntılar ve başvuru için ilgili ekranlar mevcut.
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