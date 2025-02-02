Yıllar Sonra Yeniden Bir Araya Geldiler

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

‘İnadı Bırak’ ve ‘Ah Memedim’ parçalarıyla müzik dünyasında önemli izler bırakan Zeynep Türkeş, 90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Tayfun Duygulu ile buluştu. Geçmişteki başarılarıyla hafızalarda kalan bu iki sanatçı, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelerek Ankara’da yapılacak etkinlikte sahne alacak.

UÇAK YOLCULUĞUNDA HENDEK KÖPRÜSÜ

İkili, organizasyona giderken uçak içindeki anlarını takipçileri ile paylaştı. Seyahat esnasında çekilen videoda, türkülerin tadını çıkararak nostaljik anılarla dolu bir sohbet gerçekleştirdiler. Bu buluşma, hayranları açısından hoş bir sürpriz oldu.