Yıllık Ekonomik Plan Açıklanıyor: Kritik Zaman!

EKONOMİK POLİTİKALARA YENİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın yapılacak basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’ın açıklanacağını bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 09.00’da gerçekleşecek basın toplantısında OVP’yi kamuoyuna sunacaklarını ifade etti.

OVP’NİN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Yılmaz, açıklamasında, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.” dedi. Programlarının odaklandığı dört ana hedefi belirtirken, dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma gibi amaçları vurguladı.

GÜÇLÜ POLİTİKA İVME KAZANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP’nin hazırlık sürecinde ana politika çerçevelerinin korunup güçlendirileceğini de sözlerine ekledi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.