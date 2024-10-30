Yılmaz: 2025 Yılı Bütçe Hedefleri Açıklandı

BÜTÇE YAKLAŞIMI VE HEDEFLERİ

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine yapılan müzakerelerde milletvekillerinin sorularına ve eleştirilerine yanıt verdi. Yılmaz, bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artıran bir yaklaşım taşıdığını vurguladı. Bütçenin, işçi, esnaf, emekli, genç ve yaşlı dahil toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını gözeterek hazırlandığını belirtti.

DEPREM SONRASI YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI

Yılmaz, bütçenin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin yaralarını sarmak amacıyla bir “yeniden imar bütçesi” de içerdiğini ifade etti. “Üç başlık altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konutların inşası, kalıcı konutların ve iş yerlerinin; altyapının tamiri; ekonomik ve sosyal hayatın canlandırılması.” şeklinde bilgi veren Yılmaz, bu alanlarda ihya ve imar çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

TAHAKKUK ESASLI BÜTÇE YAPISI

Bütçenin tahakkuk esaslı bir doküman olduğunu hatırlatan Yılmaz, tahakkuk eden harcamaların bütçede yer aldığını, ancak bu harcamaların nakdi gerçekleşmelerinin zaman içinde olabileceğini dile getirdi. “Tahakkuk bazlı baktığınız zaman 2,6 trilyon lira tahakkuk etmiş olacak bu yıl sonu itibarıyla.” ifadeleriyle bütçenin öngörülen rakamlarını aktardı.