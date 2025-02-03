Yılmaz’dan Enflasyonla İlgili İyimser Yorum

ENFLASYON VERİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yılmaz, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile ilgili olarak X hesabından önemli bilgiler paylaştı. “Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranı düşüyor, önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecektir” dedi. Ocak ayında yıllık bazda ücret ve fiyat ayarlamalarının yapılması sebebiyle, enflasyonun diğer aylara göre nispi olarak yükseldiğini belirtti. Tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 5,03 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Yıllık enflasyon ise 2,3 puan düşerek yüzde 42,12 seviyesine geriledi.

ÜRETİCİ FİYATLARI VE HİZMET SEKTÖRÜ

Yılmaz, temel mallardaki artışın yüzde 1’in altında kaldığını belirtirken, hizmetler kalemindeki artışın yüzde 10’un üzerinde olduğunu ifade etti. Bu durumun, genel enflasyon oranını yukarı çektiğini aktardı. Yurt içi üretici fiyatlarının ocak ayında yüzde 3,06 oranında yükseldiğini ve yıllık enflasyonun 1,3 puan düşerek yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. “Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edecektir” ifadesinde bulundu.

ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Yılmaz, enflasyon ile mücadelelerini para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları da içeren bütüncül bir çerçevede yürüttüklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmeler ile daha olumlu bir tablo oluşacağını düşündüğünü iletti. “Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

SOSYAL KONUT VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Deprem harcamalarının azaldıkça, sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarının yoğunlaşacağını ifade etti. “Seçici finans, teşvik ve rekabet politikalarımız sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü desteklerken; tarımda, verimlilik odaklı yaklaşımımız etkili olacaktır” dedi. Yeşil ve dijital dönüşümün, hizmet sektörleri dahil her alanda öncelik kazanacağına dikkat çekti.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30’lu, daha sonra yüzde 20’li oranlara gerilemesini ve yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini beklediğini aktardı. “Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.