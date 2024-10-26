“Yılmaz: Enerji Politikalarımızdan Taviz Vermeyeceğiz”

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞA ADIM ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak” şeklinde konuştu. Yılmaz, Bingöl ziyaretinde Karlıova Hükümet Konağı önünde yapılan “Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni”ne katıldı. Bu etkinlikte Karlıova’ya doğal gaz arzının başlaması ile ilgili duyduğu mutluluğu ifade eden Yılmaz, mart ayında verdikleri sözlerin yerine gelmesinden dolayı memnuniyetini vurguladı.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Yılmaz, doğal gazın gelişinin yalnızca evlerde değil, diğer alanlarda da büyük bir rahatlama ve konfor sağlayacağını belirtti. Bu gelişmenin bölgenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Doğal gaz arzının taşımalı sistemle başladığını kaydeden Yılmaz, ilerleyen dönemlerde abone sayısının artacağını ve BOTAŞ’ın yapacağı boru hattı ile daha geniş bir kitleye doğal gaz ulaştırılacağını, projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışacaklarını ifade etti.

EN UCUZ ENERJİYİ SUNMA GAYRETİ

Hükümetin hane halklarına sağladığı yüzde 60’a varan doğal gaz ve elektrik sübvansiyonunu hatırlatan Yılmaz, “2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği, en ucuz doğal gazı veren ülke Türkiye’dir. Sonuçta dünya piyasalarından dövizle aldığımız enerjiler bunlar. İşte bunları ülke olarak biz vatandaşımıza en ucuza temin etmeye gayret ediyoruz” dedi. 472 milyar Türk liralık bütçeye konulan para ile bu sübvansiyonları sağlamaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, aksi takdirde vatandaşların bu yükümlülüğü faturalarla ödeyeceğini kaydetti.

DOĞAL GAZ ÜRETİM HEDEFLERİ

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda 2020 yılında gerçekleştirilen büyük doğal gaz keşfine dikkat çeken Yılmaz, günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini ve 2,6 milyon haneye ulaşıldığını belirtti. 2025 yılında bu üretim miktarını 10 milyon metreküpe çıkarmayı ve 4,4 milyon haneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar bölgesinde yapıldığını, bu rezervin günlük 100 bin varil üretim kapasitesi ile Türkiye’nin günlük tüketiminin onda birini karşılama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ ENERJİ POLİTİKALARI YOLDA

Yılmaz, Türkiye’nin kalkınma sürecinde cari açığın en büyük sebeplerinden birinin enerji ithalatı olduğunu belirtti. Bu ithalatın salgın döneminde yıllık 100 milyar doları aştığını, son iki yılda ise 70 milyar dolar seviyesine düştüğünü kaydetti. Türkiye’nin doğal gaz ve petrol sahalarının yanı sıra nükleer enerji tesisleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesi ile enerji bağımsızlığında güçlü bir konuma ulaşacağını söyledi. “Türkiye’yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HALKA HİZMET ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tüm ilçelere bu imkanları zaman içinde ulaştıracaklarını vurguladı. “Doğal gaz meşale yakma törenimizin tüm Karlıova’mıza, Bingöl’ümüze, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, halka hizmetkar olma anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri meşale yakma törenini gerçekleştirdi.