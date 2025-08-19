Yılmaz: İşsizlik OVP’den Daha İyi

GÖRÜNÜMÜN OLUMSUZLUĞU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarının gözlemlenmesiyle ilgili, görünümün Orta Vadeli Program’daki (OVP) tahminlerden daha iyi olduğunu ifade etti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son on çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir” diye belirtti.

KAPSAYICI BÜYÜME GÖSTERGELERİ

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışlarının, kapsayıcı büyümenin en önemli göstergeleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Yılmaz, “Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz. 2025’in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; gençlerin işgücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranının 0,4 puan gerilemesi ve genç istihdamının artması sevindirici bir gelişme olmuştur” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İstikrarlı ve dengeli bir büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, “Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz” dedi.