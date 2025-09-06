Yılmaz Kunt’a Hırsızlık Şoku! Saat Çalındı

OYUNCU YILMAZ KUNT’UN EVİ SOYULDU

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt’un evinde bir hırsızlık olayı yaşandığı ortaya çıktı. Kunt, durumu hemen polis ekiplerine bildirerek olay hakkında şikâyetçi oldu. Temizlik işleri için bir tanıdığı aracılığıyla B.R. isimli yabancı uyruklu kadınla anlaştığını ve onu bir aylık deneme sürecine aldığını aktardı.

Yılmaz Kunt, yatak odasında muhafaza ettiği yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saat ile çekmecesinde bulunan 20 bin TL’nin kaybolduğunu belirtti. Kunt, temizlikçi olarak anlaştığı B.R.’nin bu hırsızlık olayından sorumlu olduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kunt’un iddialarına göre, B.R. temizlik amacıyla görüşmeler sırasında çekmeceleri açtığını söyledi. Ancak paraların bir kısmında bandrol bulunmamasıyla ilgili açıklamalarının ardından şüpheler artış gösterdi. Ekran Haber’in haberine göre, B.R.’nin evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı öne sürülüyor. Olayın ardından Yılmaz Kunt’un şikayeti üzerine polis ekipleri, B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.