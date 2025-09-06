Yılmaz Kunt Hırsızlık Şoku Yaşadı!

OYUNCUNUN SOYULMA OLAYI

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt’un evinde hırsızlık olayı gerçekleştiği ortaya çıktı. Kunt, durumu polis ekiplerine bildirerek evinde yaşanan hırsızlık olayını resmi olarak rapor etti. Oyuncu, bir tanıdığı sayesinde temizlik işleri için B.R. isimli yabancı uyruklu kadınla anlaşıp, kendisini 1 aylık deneme sürecine aldığını ifade etti.

DEĞERLİ EŞYALARI KAYBOLDU

Kunt, yatak odasında sakladığı yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saatinin ve çekmecede bulunan 20 bin TL’nin çalındığını aktardı. Temizlikçi olarak anlaştığı B.R. isimli kadının bu olaydan sorumlu olduğunu düşündüğünü söyleyerek, şikayetçi oldu.

POLİS SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kunt’un iddialarına göre, B.R. yüz yüze yapılan görüşmede çekmeceleri temizlik amacıyla açtığını belirtmiş. Ancak paraların bir kısmının bandrolsüz olmasıyla ilgili verdiği açıklama, şüpheleri artırdı. Ekran Haber’de yer alan bilgilere göre, B.R.’nin evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı kaydedildi. Yılmaz Kunt’un şikayetiyle birlikte polis ekipleri, B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmış durumda.