Yılmaz Kunt’un Evi Soğuk İlan Edildi!

OLAYIN DETAYLARI

Oyuncu Yılmaz Kunt’un evinde hırsızlık olayı yaşandığı öğrenildi. Kunt, polis ekiplerine başvurarak evinde meydana gelen hırsızlık durumunu bildirdi. Hırsızlıkla ilgili olarak, Kunt’un bir tanıdığı aracılığıyla temizlik hizmeti için B.R. isimli yabancı uyruklu bir kadınla anlaştığı ve kendisine 1 aylık deneme süresi tanıdığı ifade ediliyor.

ÇALINDIĞI BELİRTİLEN DEĞERLER

Ünlü oyuncu, yatak odasında sakladığı yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saatinin ve çekmecede bulunan 20 bin TL’nin kaybolduğunu aktardı. Kunt, bu olayda B.R. isimli kadının sorumlu olduğunu vurgulayarak ona karşı şikayetçi oldu.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Kunt’un iddialarına göre, B.R., kendisiyle yüz yüze yapılan görüşmede çekmeceleri sadece temizlik amacıyla açtığını belirtirken, paraların bir kısmında bandrol olmamasıyla ilgili açıklaması şüpheleri artırdı. Olay sonrası, B.R.’nin evden ayrıldığı ve bir daha Kunt ile iletişim kurmanın mümkün olmadığı bildirildi. Yılmaz Kunt’un şikayeti üzerine, polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı.