Yılmaz Kunt’un Evi Soyuldu, Hırsızlık!

EVİNDE HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDI

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt’un evinin soyulduğu ortaya çıktı. Kunt, hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis ekiplerine başvurdu ve yaşanan durumu bildirdi. Kunt, temizlik işleri için tanıdığı bir kişi aracılığıyla B.R. isimli yabancı uyruklu kadınla anlaştığını ve onu 1 aylık deneme sürecine aldığını ifade etti.

Değerli Eşyalar Çalındı

Kunt, hırsızlık olayında yatak odasında tuttuğu yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saatinin yanı sıra çekmecede bulunan 20 bin TL’nin de kaybolduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, olayda temizlikçi olarak anlaştığı B.R.’nin sorumlu olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kunt’un iddiasına göre B.R., yüz yüze yapılan görüşmede çekmeceleri temizlik amacıyla açtığını ifade etti. Ancak paraların bir kısmında bandrol olmamasıyla ilgili yaptığı açıklama şüpheleri artırdı. Ekran Haber’de yer alan habere göre, B.R.’nin olay sonrasında evden ayrıldığı ve Kunt’a bir daha ulaşılamadığı bildirildi. Olayın ardından Yılmaz Kunt’un şikayeti üzerine polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.