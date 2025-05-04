Gündem

Yılmaz Tunç, Paylaşım İçin Soruşturma Başlattı

yilmaz-tunc-paylasim-icin-sorusturma-baslatti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, bu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen gerçekleştirildiğini duyurdu.

TEPKİLER SONRASI SORUŞTURMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımlar, çeşitli tepkilere yol açmıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Fatih Erbakan İttifakları Açıkladı! Kapatmadık Kapılarımızı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı ile birleşmenin mümkün olmadığını vurguladı ve potansiyel ittifak için üç partiyi ifade etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki: İşi Polisin Üzerine Otobüs Sürmeye Kadar Vardırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP otobüsünün polisler üzerine sürülmesine sert tepki gösterirken, kentsel dönüşüm konusuna da değindi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.