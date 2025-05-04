Yılmaz Tunç, Paylaşım İçin Soruşturma Başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, bu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen gerçekleştirildiğini duyurdu.

TEPKİLER SONRASI SORUŞTURMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımlar, çeşitli tepkilere yol açmıştı.