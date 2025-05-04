Yılmaz Tunç, Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara dair bir soruşturma açıldığını açıkladı. Tunç, söz konusu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendiliğinden başlatıldığını belirtti.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kamuoyunda olumsuz tepkiler çekmişti.