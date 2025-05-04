Gündem

Yılmaz Tunç, Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

yilmaz-tunc-sorusturma-baslatildigini-acikladi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara dair bir soruşturma açıldığını açıkladı. Tunç, söz konusu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendiliğinden başlatıldığını belirtti.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kamuoyunda olumsuz tepkiler çekmişti.

ÖNEMLİ

Dünya

Florida’daki Mülk Satışa Sunuldu

Florida'daki bir ev, içinde Oval Ofis'in tam kopyası bulunmasıyla 23,6 milyon dolara satışa sunulacak.
Gündem

Kütahya’da Depremler Devam Ediyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana birçok 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gece saatlerinde yeni bir 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.