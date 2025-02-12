Yılmaz Tunç’tan İade Süreci Açıklamaları

BÜYÜK TRAFİK KAZASI SONRASINDAKİ İADE SÜRECİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan trafik kazasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmesine yönelik karar alındığını duyurdu. Bakan Tunç, katıldığı NTV yayınında güncel meselelerle ilgili yorumlar yapıyor.

İADE TALEBİ VE YARGI SÜRECİ

Tunç, yaptığı konuşmada, “Yurt dışına çıktıkları anlaşılınca önce Mısır’a, oradan ABD’ye gittikleri anlaşılınca hemen iade talebimizi ilettik. Orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. İade yargılaması başladı. Dün akşam iade kararı verildi ama bu karar temyize tabii. Kesinleşince bölge mahkemesi ve sonrası temyize gider ve kesinleşirse dışişleri bakanlıklarına gider karar. Kesinleşince iade gerçekleşmiş olur” şeklinde ifadeler kullandı.