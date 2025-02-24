Yılmaz Ulusoy Vefat Etti, Üzücü Tesadüf

ULUSOY DENİZCİLİK A.Ş. ORTAKLARINDAN YILMAZ ULUSOY HAYATINI KAYBETTİ

Ulusoy Denizcilik A.Ş’nin ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek 23 Şubat’ta vefat etti. Cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Yılmaz Ulusoy, pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu ve doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Onun vefatı, iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

İŞ DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM TÖRENE KATILACAK

Merhum iş insanının cenazesi için düzenlenecek törende, ailesi, sevenleri ve iş dünyasından pek çok önemli ismin katılması bekleniyor. Yılmaz Ulusoy’un vefat tarihi olan 23 Şubat, aynı zamanda ağabeyi ve lojistik sektörünün öncüsü kabul edilen Saffet Ulusoy’un ölüm yıl dönümüdür. Saffet Ulusoy, Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığına büyük katkılarda bulunmuş bir isim olarak biliniyor.

YILMAZ ULUSOY’UN KİŞİSEL HAYATI VE KARIYERİ

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı ve 2008 yılında burada ayrılarak Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu. Spor camiasında da aktif olarak yer alan Ulusoy, 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını üstlendi ve Türk sporuna önemli katkılarda bulundu.

ÇOK SAYIDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Başarılı kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Yılmaz Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni’nde “İş Dünyası Onur Ödülü”nü aldı. Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi.