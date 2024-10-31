YKBNK-Hisse Analizi ve Hedef Fiyatı

FAİZ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ARTILAR

Alnus Yatırım’ın yaptığı değerlendirmelere göre, 2023’ün aynı dönemine göre faiz gelirleri 180,91 milyar TL artış göstererek toplamda 322,54 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu artışa karşın, faiz giderleri yükselen enflasyon ve sıkı para politikası nedenleriyle, “Mevduata Verilen Faizler”deki 114,45 milyar TL’lik bir artışın katkısıyla 176,23 milyar TL artarak 268,73 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Bu gelişmeler sonucunda net faiz gelirleri %9,53 oranında artış göstererek 53,81 milyar TL olmuştur.

NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle, ödeme sistemleri üzerinden elde edilen ücret ve komisyon gelirleri 31,15 milyar TL artarak toplam 52,64 milyar TL’ye yükselmiştir. Ancak, ticari kâr/zarar kaleminde “Türev Finansal İşlemlerden Kaynaklanan Kâr/Zarar” ve “Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı” alt kalemlerinde sırasıyla 34,18 milyar TL ve 25,21 milyar TL düşüşler kaydedilmiş, bu da yıllık bazda toplamda 59,30 milyar TL azalma ile finansallara -35,79 milyar TL zarar olarak yansımıştır.

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ VE NET FAALİYET KÂRI

2024/09 döneminde banka, 23,14 milyar TL’lik diğer faaliyet geliri elde edip, önceki kalemlerle birlikte 93,81 milyar TL “brüt” faaliyet kârı sağlamıştır. Ancak, 26,39 milyar TL “Beklenen Zarar Karşılığı”, 19,08 milyar TL “Personel Gideri” ve 35,03 milyar TL “Diğer Faaliyet Gideri” gibi kalemlerle birlikte net faaliyet kârı 13,26 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

DÖNEM NET KÂRI VE ÇEKİRDEK GELİR MARJI

Banka, özkaynak yöntemiyle finansmanı sağlanan ortaklıklardan 8,90 milyar TL gelir elde etmiş ve 242,6 milyon TL “Ertelenmiş Vergi Geliri” kaydetmiştir. Sonuç olarak, geçen yılın aynı dönemine göre %54,00 azalışla 22,40 milyar TL tutarında dönem net kârı elde edilmiştir. Bankanın çeyreklik çekirdek gelir marjı %3,9’dan %4,6’ya yükselirken, kümülatif net faiz marjı %0,33’ten %0,31’e daralmıştır. Bankanın net kârının çeyreklik bazda %30 düşüş gösterdiği de belirtilmiştir.

GÖRÜNÜM VE HİSSE TAVSİYESİ

2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren TCMB’den beklenen para politikasında gevşeme adımlarının, bankanın kredi-mevduat makasını iyileştireceği düşünülmektedir. Bununla beraber, mevcut finansallara yönelik kısa vadeli değerlendirmelerimiz negatif yöndedir. İleriye dönük beklentilerimiz doğrultusunda, bankanın hisseleri için olan 12 aylık hedef fiyatımızı 41,00 TL seviyesinden 35,00 TL’ye indirmekteyiz. Ancak, “AL” tavsiyemizi, yüksek getiri potansiyeli ile korumaya devam ediyoruz.