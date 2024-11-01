ykbnk-hisse-hedef-fiyat-analizi

YAPI VE KREDİ BANKASI 2024 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 31 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Banka, 01.01.2024 – 30.09.2024 dönemi için toplam 22.405.414.000 TL net kar açıkladı. Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde ise banka 48.702.204.000 TL net kar bildirmişti. Bu durumda, şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %54 oranında azalmış oldu.

NET KARDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

Yapı ve Kredi Bankası, çeyreklik bazda 5.000.841.000 TL net kar bildirdi. Her ne kadar bilanço açıklanmış olsa da, finansal tablolar üzerinde etki bırakan unsurların nedenleri detaylandırılmamış. Bilanço sonrası sekiz farklı aracı kurum bankanın hisse senedi için hedef fiyat tahminlerini açıkladı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bilgiler arasında yer alıyor.

Bu verilere göre banka, finansal piyasada göz önünde tutulması gereken bir konu olduğunu tekrar gösteriyor. Hisse senedi için oluşan hedef fiyatlar ve bankanın karlılığı yatırımcılar ve analistler tarafından yakından izleniyor.