YKS Birincileri Bölüm Tercihlerini Yaptı

YKS SONUÇLARI VE KAZANANLAR

YKS maratonu sona erdi ve birincilerin yerleştiği yerler belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TYT’de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

BİRİNCİLERİN GİRDİĞİ BÖLÜMLER

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazandı. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak yerleşti. YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

TIP BÖLÜMÜNÜN DURUMU

Geçen yılki YKS birincilerinden 4’ü mühendislik, 2’si iktisat, diğerleri ise işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti. Bu yıl YKS birincilerden 3’ü tıp, 2’si mühendislik, diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini tercih etti. 2022 yılındaki birincilerden 2’si mühendislik, 2’si tıp ve 2’si hukuk bölümlerine yerleşirken, 2021 yılında birincilerden 2’si tıp, 2’si mühendislik ve diğerleri hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazandı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirtti. Özvar, “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum” dedi. Üniversite hayatının gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Özvar, rekabetçi bir süreçte elde edilen bu fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini de ifade etti. Bu adaylar için az sayıdaki boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansının olabileceğini kaydetti.