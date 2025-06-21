Yks Heyecanı Başladı: Jandarma Ekipleri Yetiştirdi

SINAV HEYECANI VE BÜYÜK COŞKU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde öğrenciler ve aileleri için yine heyecan dolu anlar yaşattı. Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar, zamanla yarışırken, bazıları destekle veyahut bekleyerek içeriye ulaşma çabasındaydı. Kimisi gözyaşlarına hakim olamazken, kimisi kask takarak ve jandarma montuyla okula koştu. İşte Türkiye’nin farklı yerlerinden TYT sabahına dair etkileyici manzaralar.

ELAZIĞ’DA BELEDİYE DESTEK VERDİ

Elazığ’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin yardımıyla araçlarla zamanında sınav merkezlerine ulaştırıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçerek salonlara alındı. Veliler ise okul çevresinde beklemeye başladı. Elazığ’daki okullarda, sınav sırasında velilerin yaşadığı heyecan da dikkat çekici bir şekilde göz önünde oldu.

KAYSERİ’DE GÖZYAŞLARI

Kayseri’de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) son giriş saatinde içeri alınmayan bir gencin gözyaşlarını tutamayışına tanık oldu. Kocasinan ilçesindeki bir okulda, sınava geç kalan genç, elindeki suyu yere fırlatarak duygularını dışa vurdu. Çevresindeki kişiler, onu ve ailesini teselli etmek için elinden geleni yaptı.

JANDARMA YARDIMIYLA SINAVA YETİŞTİ

Yalova’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan bir öğrenci, jandarma ekipleri sayesinde okula zamanında ulaştı. Öğrenci, jandarma montunu giyerek ve kask takarak koşarak okul binasına girdi. Sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde toplanan adaylar, güvenlik kontrollerinin ardından salonlarına alındı. Aileler, çocuklarının sınavına dualar ederek destek verdi.

POLİS YARDIMIYLA HIZLI ÇÖZÜMLER

Samandağ ilçesinde, sınav giriş belgelerini ya da kimliklerini unutan adaylar, polis ekiplerinden yardım aldı. Emniyet ekipleri, panik yaşayan öğrencilere yardımcı oldu ve onları nüfus müdürlüklerine götürdü. Bu sayede, öğrenciler zamanında sınavlarına girmeyi başardı. Çanakkale’de de durum benzer şekilde yaşandı; geç kalan öğrenciler polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

BURSA’DA PANİK ANLARI

Bursa’da sınav için bekleyen bir öğrencinin yanlış okulda beklediği ortaya çıktığında büyük bir panik yaşandı. Sağa sola koşan öğrenci, son anda girmek istediği okul binasına ulaştı.

ANTALYA’DA AKSESUAR SORUNU

Antalya’da bazı öğrenciler, sınav alanına girişte polis ekipleri tarafından motosikletle yetiştirildi. Ancak bir aday, aksesuarları nedeniyle sınavına alınamadı. Fakültenin kapısına 10 dakika kala gelen aday, kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarları çıkarmaya çalışırken zamanın aleyhine işlemesi nedeniyle içeriye geç girdi. Aileler, ona yardımcı olmaya çalıştı fakat kapı zamanında kapandı.