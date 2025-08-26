YKS İstatistikleri Açıklandı: 779 Bölüm Boş Kaldı

YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme istatistikleri gün yüzüne çıktı. Bu yıl yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre tercih edilecek program sayısı 21 bin 602 olarak belirlendi. Ancak, bu programların 779’una hiç kimse yerleşmedi. Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümüne hiçbir öğrenci tercih yapmadığı gibi, 5 üniversitede de fizik, kimya ve biyoloji öğretmenliği programları boş kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verileri doğrultusunda, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734’ü tercih yapma hakkı kazandı.

KONTENJANLARDA BOŞLUKLAR VAR

Türkiye’deki üniversitelere lisans ve ön lisans programlarına 778 bin 298 aday yerleşirken, toplamda 47 bin 477 kontenjan boş kaldı. 100 bin 907 aday ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Devlet ile vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında ise 17 bin 324 kontenjan dolmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurt dışındaki üniversitelerde ise lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında ise 861 boş kalmakla birlikte toplam 6 bin 61 kontenjan dolmadı.

ÖSYM’nin verilerinde okul türlerine göre başarı düzeyleri de gözler önüne serildi. Düz lise mezunu olan 337 bin 27 öğrencinin yerleştirme puanı hesaplanırken, bu adaylardan 102 bin 480’i bir yükseköğretim programına yerleşti. Anadolu liselerinden 920 bin 684 adayın yerleştirme puanı hesaplandı ve 323 bin 192’si kayıt yapmaya hak kazandı. Fen liselerinde eğitim gören 61 bin 436 adaydan 35 bin 771’inin tercihte bulunduğu belirtilirken, 29 bin 80 aday bir programa yerleşti. Özel liselerde ise 12 bin 367 adaydan 4 bin 365’i üniversiteye kabul edildi. İmam hatip lisesi mezunu olan 162 bin 716 öğrenciden 41 bin 511’i lisans bölümlerine girmeye hak kazandı.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YERLEŞEN ADAY SAYILARI

Öğrenim durumuna göre yerleştirilen aday sayıları, 2025-YKS’de lise son sınıfta tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’inin bir yükseköğretim programına yerleştiğini gösteriyor. Bu adayların 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı ön lisans ve 12 bin 971’i AÖF programlarında eğitim görmeye hak kazandı. Önceki yıllarda yerleşemeyen 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’sinin bu yıl bir yükseköğretim programına girmesi dikkat çekti. Daha önce yerleşen ve bu yıl tekrar kazanan 75 bin 328 adayın 21 bin 309’u lisans, 35 bin 321’i ön lisans, 18 bin 698’i AÖF programlarında yer aldı.

TERCİH YAPILMAYAN PROGRAMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tercih yapılacak program sayısı 21 bin 602 olarak belirlenirken, bunlardan 779’una bir aday bile yerleşmedi. Bu boş kalan programların 306’sı devlet, 228’i vakıf ve 245’i KKTC ile yurtdışı üniversitelerine ait. 5 bin 148 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinde bir adayın bile yerleşmediği alanlardan 30’u fen bilgisi öğretmenlikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği tercih edilmedi. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın derledikleri veriler ışığında, bu üniversiteler arasında Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya gibi okullar yer alıyor.

AZ SAYIDA YERLEŞTİRME OLDU

Fen bilgisi öğretmenliği bölümüne sadece bir adayın yerleştiği üniversiteler arasında Süleyman Demirel, Adıyaman, Afyon Kocatepe gibi okullar bulunuyor. Bu durum, bazı programlara olan ilginin azaldığını gösteriyor.