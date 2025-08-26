Yks İstatistikleri Açıklandı: 779 Bölüm Boş Kaldı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 2025 YERLEŞTİRME İSTATİKLERİ AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, tercih edilecek programların toplam sayısı 21 bin 602 olarak belirlendi. Bu programlardan 779’una hiç kimse yerleşmedi. Ülke genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümüne sıfır tercih yapılırken, 5 üniversitede fizik, kimya ve biyoloji öğretmenliği bölümleri de boş kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sağlanan verilere göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734’ü tercih yapma hakkı kazandı. Türkiye genelindeki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına 778 bin 298 aday yerleşti ve 47 bin 477 kontenjan boş kaldı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarına ise 100 bin 907 aday yerleşti. Şu an devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında ise 17 bin 324 kontenjan kullanılmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurtdışındaki üniversitelerde lisans anlamında 5 bin 200, ön lisans seviyesinde 861 kontenjan dolmadı.

OKUL TÜRÜNE GÖRE BAŞARI DÜZEYLERİ

ÖSYM’nin raporunda, okul türlerine göre başarı düzeyleri de yer aldı. İstatistiklere göre, düz lise mezunu 337 bin 27 öğrencinin yerleştirme puanı hesaplandı ve bunlardan 102 bin 480’i bir yükseköğretim programına yerleşti. Anadolu liselerinde yerleştirme puanı hesaplanan 920 bin 684 adaydan 323 bin 192’si yükseköğretim programına kayıt yapma hakkı kazandı. Bu okul türünde toplam 524 bin 684 aday tercihte bulundu. Fen liselerinde öğrenim gören 61 bin 436 adaydan 35 bin 771’i tercih yaparken, 29 bin 80 aday bir programa girmeye hak kazanarak başarılı oldu. Özel liselerdeki 12 bin 367 adaydan 4 bin 365’i üniversiteye yerleşti. İmam hatip lisesi mezunu öğrencilerden tercih yapanlar ise 162 bin 716 olarak kaydedildi. Bu grup içerisinden 41 bin 511’i lisans bölümlerine kabul edilirken, ön lisans bölümüne ulaşan aday sayısı 29 bin 10 oldu. İmam hatip mezunlarından 25 bin 77 öğrenci açık öğretim fakültesini tercih etti.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YERLEŞEN ADAY SAYILARI

Şimdiye kadar başvuran ve yerleşen aday sayıları incelendiğinde, 2025-YKS’de lise son sınıfta tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’i bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı ön lisans, 12 bin 971’i ise AÖF programlarından yararlanma hakkı kazandı. Önceki yıllarda yerleşemeyen 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’sı bu yıl bir yükseköğretim programına kaydoldu. Daha önce yerleşen 75 bin 328 adaydan 21 bin 309’u lisans programını kazandı. Ayrıca önceki bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılan 55 bin 916 adayın 20 bin 525’i lisans, 20 bin 206’sı ön lisans, 15 bin 185’i ise AÖF programlarına yerleşti.

TERCİH EDİLEN PROGRAMLAR VE BOŞ KONTENJANLAR

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda tercih edilmeyen program sayısı 21 bin 602 olarak belirlendi. Bu programlardan 779’una bir tek öğrencinin bile yerleşmediği görüldü. Boş kalan programlardan 306’sı devlet üniversitelerinde, 228’i vakıf üniversitelerinde, 245’i de KKTC ve yurtdışı üniversitelerindeki programlardan oluştu. Bu programlar için belirlenen toplam boş kontenjan sayısı 5 bin 148 oldu. Devlet üniversitelerinde hiç yerleşim olmaması dikkat çeken noktalar arasında yer aldı. 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği programı tercih edilmedi.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA YERLEŞİM

Kılavuzda verilere göre, Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümü için hiç kimse yerleşmedi. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın verilerine göre bu üniversiteler arasında Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Hakkari, Kafkas, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kırşehir, Kütahya Dumlupınar, Manisa Celal Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Sinop, Sivas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa, Trabzon, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversiteleri bulunmaktadır. Ayrıca, fen bilgisi öğretmenliği bölümüne yalnızca bir adayın yerleşebildiği bazı yükseköğretim kurumları arasında Süleyman Demirel, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Atatürk, Burdur Mehmet Alif Ersoy ve Hatay Mustafa Kemal Üniversiteleri de yer almaktadır.