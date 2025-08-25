YKS Sonuçları Açıklandı, Kontenjanlar Doldu

ÖSYM, YKS TERCIH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime sundu. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, sonuçların öğrenilmesi için “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinin kullanılacağını belirtti.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI DÜZENLENECEK

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci, 13 Ağustos’ta son buldu. Tercihlerin ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yönelik yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor. Ayrıca, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de netleşti. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar 1-3 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçlar hakkında “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 97’Yİ AŞTI

Yükseköğretim Başkanı (YÖK) Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğunu aktardı. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının başarı sırası barajının dolduğunu belirten Özvar, mühendislik programlarında doluluk oranının yüzde 97’yi aştığını, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olduğunu kaydetti. Özvar, “Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. Bu yıl açtığımız 27 programda, 3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere, tek bir kontenjan bile boş kalmadı” dedi. Ayrıca, yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme sürecinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.