YKS Sonuçları Açıklandı! Kontrol Edin

SONUÇLARIN ERİŞİME AÇILDIĞI DUYURULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını duyurdu. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, sonuçların “ykssonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden sorgulanabileceğini belirtti.

UNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ VE KAYIT TARİHLERİ

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci, 13 Ağustos’ta tamamlandı. Tercihlerin ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini yaptı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebiliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt süreci de netlik kazandı. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN KAYIT AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin olarak, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır” dedi. Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.