Yks Sonuçları Açıklandı, Kontrol Edin

YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını kullanıma sundu. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinin sonuçların sorgulanabileceği yer olduğu bilgisini paylaştı.

TERCİH SÜRECİ VE KAYIT TARİHLERİ

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci, 13 Ağustos’ta tamamlandı. Tercihlerin bitmesinin ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini gerçekleştirdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden görebiliyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite kayıt süreci de belirlendi. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıtlar 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1–3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci ise ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.