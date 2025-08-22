YKS Sonuçları Açıklandı mı? Adaylar Bekliyor!

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özellikle “YKS tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusu, arama motorlarında sıkça aratılıyor. Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. YKS tercih dönemi sona erdi ve dikkatler tamamen ÖSYM üzerine yönelmiş durumda. Adaylar, YKS sonuçlarının bir an önce duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ DENeyİMLER

ÖSYM’nin resmi takviminde sonuçlar için kesin bir tarih verilmemiş olsa da, geçmiş yılların deneyimleri önemli ipuçları sunuyor. Eski yıllara göz attığımızda, üniversite yerleştirme sonuçları genellikle ağustos ayının son haftasında açıklanmış durumda. Bu yıl için de benzer bir takvim öngörülüyor. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağı düşünülürse, sonuçların en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARI NASIL SORGULAYABİLİRİZ?

Sonuçlar açıklandığı anda, adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden faydalanabilir. Buraya giriş yapmak için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanarak sonuçlarına ulaşmaları mümkün. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması da sonuçlara erişimi kolaylaştırıyor. Tüm adayların, emeklerinin karşılığını almasını ve hayallerindeki üniversiteye yerleşmesini umuyoruz.