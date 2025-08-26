Gündem

YÖK: 400 Bin Yabancı Öğrenci Yerleşmedi

yok-400-bin-yabanci-ogrenci-yerlesmedi

YÖK’TEN ASILSIZ İDDİALARA YANIT

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada dolaşan “ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği” yönündeki iddiaları yalanladı. YÖK, bu iddiaların yanlış ve yanıltıcı olduğunu duyurdu.

YKS KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILDI

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ‘ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği’ iddiası tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleştirildiğine dikkat çekildi.

KONTENJAN ORANLARI BELİRLENİYOR

Açıklamada, bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS’ye başvurma hakkına sahip olduğu ifade edildi. Üniversitelerin uluslararası öğrencilere ayırdığı kontenjanların her program için ayrı belirlendiği, bu oranın toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 5’i civarında olduğu vurgulandı. Kontenjanların, üniversitelerin önerileri ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile şekillendiği belirtildi. Uluslararası öğrencilerin kabulü, onaylanmış uluslararası sınavlar ve TR-YÖS puanları doğrultusunda yapılmaktadır.

MEZUNLARIN ÜLKELER ARASINDAKİ ÖNEMİ

Özvar, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin, ülkeler arasında dostluk ilişkileri kurmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. “Bugün 194’ün üzerinde ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler, ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini kendi ülkeleriyle olan ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır.” dedi. Özvar, kamuoyunun resmi açıklamaların doğruluğuna güvenmesini ve asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

