YÖK Başkanı: Açık Öğretim Yeniden Tasarlanıyor

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİNDE YENİ DÜZENLEME

YÖK Başkanı Özvar, açıköğretim fakülteleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Özvar, “Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz” dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM VİZYONU TOPLANTISI

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”na katılan Özvar, burada açık öğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişikliklerin gündemde olduğunu aktardı. Açık öğretimi, örgün eğitimle rekabet eden programlardan farklı bir yapıya kavuşturacaklarını belirten Özvar, şunları ifade etti: “Açık öğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz.”

KONTENJAN VE PROGRAM YELPAZESİ

Özvar, açık öğretimin kontenjan ve program yelpazesinin artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde işleyeceğini vurguladı. Böylece, açıköğretim fakülteleri daha esnek ve ulaşılabilir bir eğitim modeli sunmayı hedefliyor.