YÖK Başkanı Özvar’dan Kayıt Açıklaması!

ÜNİVERSİTE E-KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül tarihi itibarıyla başlayan üniversite e-kayıt dönemi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

KAYIT SÜRECİNE İLİŞKİN DETAYLAR

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” diye ifade etti. Bu süreç, yeni öğrencilerin yükseköğretim hayatlarına bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor.