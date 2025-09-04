YÖK Duyurdu: Özel Kontenjanlara 20 Bin Yerleşti

Yükseköğretim Kurulu’nun Özel Kontenjan Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerdeki özel kontenjanlar, 2025-YKS döneminde önceki yıllarda olduğu gibi büyük ilgi gördü. 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bu kapsamda açılan kontenjanların büyük bir kısmı doldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla 2023 yılında uygulamaya konan depremzede kontenjanlarından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar ile bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar yararlanıyor. 2025-YKS sürecinde depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu ve toplam 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

Şehit Yakınları ve Gazilere Ayrılan Kontenjanlar

Şehit eşleri ve çocukları, gazi eşleri ve çocukları ile gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971’ine yerleştirme gerçekleştirildi. Böylece bu kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti. 34 yaş üstü kadınlar için oluşturulan ek kontenjan kapsamında, 2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya konan bu kontenjan ile 2025-YKS’de 34 yaş üstü kadınlara 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı ve toplam 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olmayı başardı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Özel Kontenjanlar ile Fırsat Eşitliği Sağlanıyor

2025-YKS’de şehit yakını, gazi-gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın, 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme sürecine başvuru yapabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediklerini belirterek, bu kontenjanlarla dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özvar, genel kontenjan ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adayların kendi kategorileri içinde ayrı sıralamalara tabi olduğunu belirterek, “Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, depremzede adaylar için ayrılan ek kontenjanların gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Şehit eşleri, çocukları ve gaziler için ayrılan ek kontenjanların ise şehit yakınlarına ve gazilere olan şükran borcunun bir ifadesi olduğunu sözlerine ekledi. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişimi artırma hedefiyle tasarlandığını hatırlatan Özvar, dezavantajlı gruplara telafi imkanı sunulmasının ve her bireyin eşit fırsatlara sahip olmasının sosyal devletin gereği olduğunu vurguladı.