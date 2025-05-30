Yoksulluk Sınırı 81.733,73 TL’yi Aştı

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türk-İş, mayıs ayı için yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 25.092,26 TL olarak belirlendi. Ayrıca, gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer gerekli ihtiyaçlar için ortalama harcama tutarı da yoksulluk sınırını oluşturuyor ve bu rakam 81.733,73 TL’ye ulaştı.

BİREYSEL YAŞAMA MALİYETİ ARTIYOR

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de ciddi şekilde artarak aylık 32.463,07 TL’ye çıktı. Türk-İş verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları için asgari tutardaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. Son bir yıl içindeki değişim oranı ise yüzde 32,28 olarak kaydedildi. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 47,62 seviyesine ulaştı.