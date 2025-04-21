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Yol 12 Saat Kapalı Kalacak

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İSTANBUL’DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası’nda ikamet edenleri etkileyen bir gelişme yaşandı. Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması yapılacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE TRAFİK KAPALI OLACAK

Gerçekleştirilecek çalışma sayesinde Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ve yan yoldaki tüm şeritler, yarın saat 22.00’den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00’a kadar trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

ALTERNATİF ULAŞIM YOLU

Ulaşım, Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden alternatif olarak sağlanacak. Sürücüler bu güzergahı kullanarak yolculuklarına devam edebiliyorlar.

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