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Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kadın İçin 2 Gözaltı

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OLAYIN GERÇEKLEŞME YERİ VE ZAMANI

Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunda yaşandı. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz olarak yatan bir kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADINA YAPILAN SALDIRI VE HASTANE SÜRECİ

Başından tabanca ile vurulduğu tespit edilen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., sonrasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu süreçte detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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