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Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu: Tutuklama!

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GÖREVLİ MEMUR BONZAİYLE YAKALANDI

Ankara’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle seyahat eden ve terminalde 29 gram bonzai ile ele geçirilen görevli memur Fatih Kurt (41), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Kurt’un yolcu otobüsüyle Ankara’dan Samsun’a geleceği bilgisini aldı.

YAKALANMA ANI

Kurt’un İlkadım ilçesindeki terminalde inmesine müteakip, narkotik ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 29 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Fatih Kurt, ifadesinde, “Uyuşturucuyu Ankara’da 3 bin lira vererek kullanım amacıyla aldım. Samsun’a gelmek için de yola çıktım. Terminalde polisler beni yakaladı. Ben uyuşturucu satıcısı değilim” şeklinde açıklama yaptı.

ADLİ YAPTIRIM

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Kurt, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Kurt’un 13 yıldır memur olarak çalıştığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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