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“Yolcu Treni Beton Pompasına Çarptı”

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ GÜN VE SAAT

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12.20 civarında Muş’un Bağlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Tren yolunda çalıştığı belirtilen beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini gerçekleştiren Van Gölü Ekspresi çarptı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Kazada, makinist Ali Akgül olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 makinist yaralandı. Çarpmanın etkisiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların yanında bulunan elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın olduğu bölgede ambulans, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay anında yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

KAZANIN SONUCU VE SORUŞTURMA

Yolcu treninin ve beton pompasının hasar gördüğü bu kaza nedeniyle demiryolu kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. İlgili otoriteler, kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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