Yolcu, Uçağa Yetişmek İçin Apronda Koştu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dikkat çeken bir durum yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Diyarbakır seferine katılacak yolcu alımını başarıyla tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru hareket etmeye başladı.

YOLCUYA MÜDAHALE

Bu sırada geç kalan bir yolcu, ‘gate’ kapısını atlayarak apronda bulunan uçağa doğru koşmaya başladı. Kendisini durdurmaya çalışan havayolu personelini aşmayı başaran bu yolcu, gerçekleşen olayın ardından polis tarafından yakalandı. Aprona izinsiz giren yolcu, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.