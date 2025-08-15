Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında 44 Gözaltı

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemelerde; Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 35 kişinin, “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde çok sayıda dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddialarıyla soruşturmaya dahil oldukları belirtildi. Polis ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği” iddiasıyla 9 kişinin kimliğini belirledi. Gözaltı kararları doğrultusunda, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de dahil olduğu 40 kişi yakalandı.

TUTUKLU SAYISI VE OPERASYONLAR

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından, 19 Mart’tan itibaren yapılan 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316’ya ulaştı. Halihazırda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu durumda. Son operasyon, reklam ihale süreçlerine yönelik yapılan bir inceleme üzerine düzenlendi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen son operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 13 kişi yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, reklam ihale süreçlerini de incelemeye alarak, İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği iddialarına odaklandı. 12 Ağustos Salı günü gözaltına alınan kişiler “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla itham ediliyor.

İNAN GÜNEY’İN HAYATI VE SİYASİ Kariyeri

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında dünyaya gelen İnan Güney, hayatını Örnektepe’de sürdürdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim gördü. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’ne bağlı Yerel Yönetimler alanında tamamlayan Güney, tezinde “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konusunu ele aldı. Siyasete 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda kalmaya başlayan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde de bulundu. 2011 ile 2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini üstlenen İnan Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yapıyor. 2020-2022 yıllarında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi görevini de yürüttü. Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemeleri ithalat-ihracatını yapan firmaların yöneticiliğini sürdürdü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak görev yapan Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.