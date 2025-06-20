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Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama Gerçekleşti

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İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik süren “yolsuzluk” soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün adliyeye getirilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, yapılan gözaltı işlemlerinin ardından savcılıkta ifade verdiler.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Verilen ifadelerin ardından, Mustafa Keleş ve Murat Keleş hakkında “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri şu anda devam ediyor.

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