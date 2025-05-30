Yolsuzluk Soruşturmasında 5 Milyon TL İddiası

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı kişilere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamındaki iddialar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” bulunuyor. Soruşturmanın şüphelilerinden biri olan Eyüp Subaşı, ifadesinde Fatih Keleş ile 2014’te tanıştığını belirterek, seçim kampanyasına yönelik iş teklifleri aldığını aktardı.

SAVCILIK İFADELERİ VE İDDİALAR

Subaşı, Keleş’in kendisini Ekrem İmamoğlu ile tanıştırdığını ve bu süreçte İmamoğlu’nun kendisine “Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz.” dediğini söyledi. 2019 seçimlerinde de Keleş ile İmamoğlu’nun kampanya işlerini yürüttüğünü anlatan Subaşı, İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından kendisine elden 5 milyon lira teslim ettiğini belirtti. Bu paranın her defasında farklı tarihlerde teslim alındığını ve İmamoğlu’nun bu süreçten haberdar olduğunu ileri sürdü.

MURAT ONGUN VE REKABET

Subaşı, Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın yönlendirmesiyle reklam sürecinin Murat Ongun’a geçtiğini anlattı. Ongun ile görüşerek gelecekteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu kaydeden Subaşı, kendisine yalnızca mevcut işlerle ilgilenmesi gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Bu süreçte bazı ihalelerin başka firmalara verildiğini belirtti.

BASKILAR VE TEKLİFLERİN REDDİ

2021’deki toplantıda kendisine, dijital reklam alanlarından vazgeçmemesi durumunda yüksek bir bedel ödemesi gerektiği ifade edildiğini aktaran Subaşı, sadece dijital reklam alanlarını devretmeyi kabul ettiğini ancak borçları için herhangi bir çözüm önerisinin kabul edilmediğini dile getirdi. Arkasından gelen baskılar sonucu iş süreçlerinde zorluk yaşadığını belirtti ve anlaşmazlıklar neticesinde yeniden bir araya gelme teklifinde bulunduğunu aktardı.

REKLAM İHALELERİ VE FİNANSMAN İDDİALARI

Subaşı, dijital reklam ihalesinden kazandığı 16 milyon lira teklifini verdikten sonra, devretmek zorunda kaldığı için mağdur olduğunu anlattı. “Aslında mağdur oldum” diyen Subaşı, devretmek zorunda kaldığı ihalelerin getirisini tam olarak elde edemediğini ifade etti. Ayrıca, İmamoğlu’nun danışmanları ile birlikte yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak “sistem” olarak nitelendirilen bir yapının kurulduğunu iddia etti.

TOPLANTILAR VE TEKLİFLERİN YETERSİZLİĞİ

Son verdiği ifadesinde Subaşı, yine toplantılara katılarak iş süreçlerini belirsiz hale getiren baskıların devam ettiğini ve İmamoğlu ile bağlantılı isimlerin işlerin yönetiminde etkili olduğunu öne sürdü. 100 milyon lira gibi rakamların gündeme geldiğini belirten Subaşı, karşılaştığı zorluklar sonucu iş ilişkilerini sonlandırmak zorunda kaldığını ifade etti.